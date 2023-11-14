У Карибському морі створюють перший у світі заповідник для кашалотів

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Reinhard Dirscherl / AOP

Острівна держава Домініка в Карибському морі створює перший у світі заповідник для кашалотів.

Про це пише Associated Press.

Природоохоронна територія займе 800 квадратних кілометрів на західній стороні острова і стане ключовим місцем для розмноження і харчування кашалотів. У цьому районі зупинять рух суден, а також заборонять риболовлю, бо кити гинуть у сітях.

Reinhard Dirscherl / AOP

За оцінками, у водах, що оточують Домініку, мешкає менше 500 кашалотів — це частина популяції, яка переміщується вздовж ланцюга Малих Антильських островів.

У водах Домініки кашалоти надзвичайно багато їдять. Біологи поки що не знають, чому так відбувається. Відповідно, тварини багато випорожнюються, а це корисно в боротьбі зі зміною клімату.

Кашалоти пірнають глибоко, але випорожнюються лише біля поверхні. Їхні екскременти прискорюють ріст планктону, який здатен поглинати вуглекислий газ. З часом екскременти опускаються на дно моря.