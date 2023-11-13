В Угорщині актори у виставі «Ромео і Джульєтта» випали з балкона

Новини

В Угорщині директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував, що подасть у відставку, після того як з балкона на сцені впали два актори у виставі «Ромео і Джульєтта».

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався 10 листопада. Юлія Сас грала Джульєтту, а Лайош Отто Хорват — її батька, сеньйора Капулетті. Актори впали з декорацій балкона і «приземлилися» на поміст за лаштунками (падали назад). Вони обоє в лікарні, в тяжкому, але стабільному стані. На місці їм допомогли парамедики, а потім акторів прооперували.

Міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив пропозицію директора театру про відставку.