Генштаб: Сили оборони знищили понад 312 тисяч росіян. Яка ситуація на фронті

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 800 військових, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 312 550 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові відбили 4 атаки поблизу Новоєгорівки Луганської області. Ще 10 атак відбили в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

Російська армія все ще намагається оточити Авдіївку. Українські військові відбили 17 атак неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та Сєверного Донецької області. Також окупанти невдало штурмували поблизу Марʼїнки, Новомихайлівки та Старомайорського.

Українська авіація завдала чотирьох ударів по скупченнях росіян, їхнього озброєння та військової техніки. Також сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів окупантів і пʼять районів скупчення сил ворога.