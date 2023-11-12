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У Чехії відкрили 384 кримінальні справи через публічну підтримку війни росії проти України.

Про це заявив прессекретар поліції Ондрей Моравчик, передає irozhlas.cz.

«384 випадки — це все, з чим ми зіткнулися. Деякі з них потім перейшли до стадії висунення звинувачення конкретній людині — це 99 випадків. Ми враховуємо і ті, які вже завершені», — сказав він.

Моравчик уточнив, що 121 справа «стосується схвалення та інших форм просування терористичних рухів або організацій».

За словами головного прокурора Чехії Ігора Стрижа, ці справи можуть розглядати за двома статтями — 365 і 405. Це розділи Кримінального кодексу, в яких ідеться про «схвалення злочину» та «заперечення, сумнів, схвалення та виправдання геноциду».

«Якщо хтось публічно, зокрема й на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах, схвалює напад російської федерації на Україну або в цьому контексті висловлює підтримку чи вихваляє керівників рф, за певних умов це може загрожувати кримінальною відповідальністю», — сказав Стриж.

Поліція також відстежує імовірні злочини, повʼязані з війною Ізраїлю й ХАМАС. Наразі правоохоронці зареєстрували 14 «випадків екстремізму з антисемітським контекстом».