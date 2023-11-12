Американський військовий літак розбився під час навчань у Середземному морі. Загинули пʼятеро військових
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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AFP
Американський літак впав у Середземне море під час навчань.
Про це із посиланням на Європейський командний центр армії США (EUCOM), повідомляє AFP.
«Під час звичайної місії дозаправки в повітрі в рамках військових навчань літак армії США впав у Середземне море. Усі пʼятеро військових, які були на борту, загинули», — йдеться у заяві. Аварія сталася 10 жовтня, однак EUCOM повідомив про неї пізніше.
Причину аварії встановлюють. Європейське командування підкреслило, що інцидент стався під час навчань і не був повʼязаний із війною Ізраїлю й ХАМАС або з боями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.