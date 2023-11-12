В Іспанії тисячі людей протестують проти амністії учасників каталонського руху за незалежність

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Reuters

В Іспанії десятки тисяч людей 12 листопада вийшли на демонстрацію проти амністії учасників каталонського руху за незалежність.

Про це повідомляє Reuters.

9 листопада уряд Іспанії і його голова Педро Санчес уклали угоду з каталонською партією Junts. Вона передбачає амністію людям, засудженим за спробу Каталонії відокремитися від Іспанії в 2017 році. Junts у відповідь пообіцяла Санчесу підтримку під час формування уряду.

Підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.

Консервативні опоненти Санчеса звинуватили його в тому, що він поставив на карту верховенство права заради власної політичної вигоди. За даними партії, що скликала акцію протесту, у Мадриді на вулиці вийшли до 500 тисяч людей. Влада оцінює кількість учасників у 80 тисяч.

Reuters

Reuters

Reuters