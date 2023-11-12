ГУР: У Мелітополі рух опору підірвав штаб росіян, загинули троє офіцерів Росгвардії

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В окупованому Мелітополі рух опору вчора, 11 листопада, влаштував вибух у штабі росіян під час наради офіцерів ФСБ і Росгвардії.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, «акція помсти» відбулася в захопленому приміщенні «Нової пошти» на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова). Загинули щонайменше троє офіцерів-росгвардійців. Втрати росіян ще уточнюють.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

Після вибуху, повідомляють у ГУР, у Мелітополі почався переполох — на місце з увімкненими сиренами приїхало багато «поліцаїв». Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.

Про вибух у день атаки повідомляв і законний мер міста Іван Федоров. Деталей він не уточнював, але писав зі слів місцевих, що окупанти перекривали рух між заводами «Рефма» й «Агат», які ворог перетворив на військові бази.