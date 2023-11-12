У Хорватії звільнили міністра оборони через смертельну ДТП

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У Хорватії звільнили міністра оборони Маріо Баножича через спричинену ним аварію, у якій загинув чоловік.

Про це пишуть Associated Press і низка місцевих медіа.

Аварія сталася близько шостої ранку в суботу, 11 листопада. За версією слідства, Баножич обганяв вантажівку в погану погоду і врізався в мікроавтобус, що їхав зустрічною смугою. Водій мікроавтобуса загинув, а Баножич із серйозними травмами шпиталізований. У нього взяли зразки крові й сечі на експертизу.

Відомо, що Баножич був у машині один і прямував на полювання. У момент аварії він був одягнений в мисливський костюм.

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив, що виконувати обовʼязки міністра оборони буде держсекретар Здравко Якоп.