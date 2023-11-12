Понад 1 600 випускників-євреїв припиняють жертвувати Гарвардському університету через антисемітизм

Новини

Понад 1 600 випускників-євреїв припиняють жертвувати американському Гарвардському університету через прояви антисемітизму на пропалестинських акціях студентів.

Про це пише CNN.

Після початку війни Ізраїлю проти палестинського руху ХАМАС, що базується у секторі Гази, у кампусі відбуваються чисельні акції. На них деякі студенти й групи закликали знищити Ізраїль, підтримували ХАМАС і загалом висловлювали вороже ставлення до євреїв.

Група випускників, серед яких мільярдери Білл Акман (засновник хедж-фонду Pershing Square) і колишній генеральний директор Victoriaʼs Secret Леслі Векснер, відкрито звинуватили керівництво університету в бездіяльності та вимагають рішучих дій. Поки цього не зроблено, університет втратив їх як донорів. Члени Асоціації єврейських випускників також написали відкритого листа.

Рішення призупинити пожертви може суттєво вдарити по університету. У 2022 фінансовому році 45% доходів Гарварду — $5,8 мільярда — були отримані саме за рахунок пожертв.

Як пише The New York Times, керівництво університету звинувачення відкидає та обіцяє розібратися із ситуацією. Президент закладу Клодін Гей засудила антисемітизм.

Із подібною критикою також зіткнулися Колумбійський та Пенсільванський університети. Керівництво першого вже розпустило дві студентські пропалестинські групи. Газета пише, що в цих трьох вишах створять групи з боротьби з антисемітизмом.