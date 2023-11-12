Міненерго: Україні вистачить енергоресурсів, щоб пережити цю зиму

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Україні вистачить енергоресурсів, щоб пережити цю зиму. До того ж у влади є розуміння, як діяти в разі нових масованих обстрілів енергетики.

«Нам вистачить енергоресурсів, у цьому плані ми спокійно себе почуваємо. Питання в тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання», — заявив в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас він зазначив, що на основі минулорічного досвіду уряд має різні шляхи вирішення проблеми.