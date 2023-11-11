Омбудсман Дмитро Лубінець: Росіяни вербують українських дітей, аби ті повідомляли про мінування шкіл

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Facebook / Дмитро Лубінець

Росіяни з території рф вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування українських шкіл.

Про це 11 листопада повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, це явище набуло системного характеру, причому на території всієї країни. Лубінець зазначив, що батькам і вчителям треба проводити розʼяснювальну роботу з дітьми, пояснювати, що росіяни хочуть використовувати їх проти України.

«Це не ігри, це серйозна пропагандистська і розвідувальна робота, яку росія проводить на території України», — наголосив Лубінець.

За офіційними даними, лише від 1 вересня до 20 жовтня 2023 року до Національної поліції України надійшло 708 повідомлень про загрозу мінування навчальних закладів. Із цієї кількості: 937 повідомлень надійшло електронною поштою, 343 — телефоном, 8 – іншими способами: поштою, через соціальні мережі тощо. Найбільше повідомлень надходило в Одеській, Чернівецькій, Житомирській, Рівненській областях, місті Києві.