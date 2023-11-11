Колумбія ухвалила «закон про нездорову їжу» для покращення здоровʼя нації

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Louis Hansel / Unsplash

Колумбія стала однією з перших країн у світі, яка ввела податки на ультраоброблені продукти. Це передбачає новий «закон про нездорову їжу». Його схвалили активісти й експерти в галузі охорони здоровʼя.

Про це пише The Guardian.

Податок запроваджуватимуть поступово: одразу він становитиме 10%, наступного року зросте до 15% і досягне 20% у 2025 році.

Податок поширюється на промислові ультраоброблені продукти, готові до споживання, а також на продукти з високим вмістом солі та насичених жирів, такі як шоколад або чипси. Однак будуть винятки, зокрема до них віднесуть ковбаси.

У раціоні колумбійців багато натрію, що повʼязано зі збільшенням серцево-судинних захворювань, на які припадає майже чверть смертей щороку. Середній колумбієць споживає 12 грамів солі на день — це найвищий показник у Латинській Америці та один із найвищих у світі. Майже третина дорослих у країні мають високий артеріальний тиск. Також у Колумбії поширені ожиріння і діабет.