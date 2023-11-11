Вигоду від військової допомоги Україні вже отримали понад 30 американських штатів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 10 листопада

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«Бабель»

Десятки мільярдів доларів, які США виділяють на допомогу Україні для боротьби з росіянами, значною мірою осідають у самих Сполучених Штатах у вигляді замовлень на зброю чи компонентів до неї. І якщо раніше Білий дім на цьому особливо не акцентував, то зараз, прагнучи переконати політиків-республіканців підтримати подальшу допомогу Києву, команда Джо Байдена і Пентагон деталізують, які вигоди отримала економіка США від того, що підтримує Україну, пише Bloomberg. Виявилося, що інвестиції у військово-промисловий комплекс стали такими значними й різноманітними, що можуть дорівнятися до ситуації часів Другої світової війни. Прямі інвестиції, як результат замовлень Міноборони США, отримали компанії щонайменше в 30 американських штатах. І найбільші ― в «червоних» штатах, тобто тих, де традиційно популярні республіканці, пише видання.

Значна частина інвестицій надійшла до промислових гігантів на кшталт General Dynamics чи RTX Corp. Однак замовлення отримали й невеличкі спеціалізовані підприємства ― наприклад завод Goex, який виробляє чорний порох. Він розташований неподалік рідного містечка теперішнього спікера Палати представників США Майка Джонсона. Це єдине в США таке підприємство, і протягом останніх 25 років воно пережило щонайменше сім пожеж і вибухів. Один такий вибух у 2021 році зупинив роботу підприємства на два роки. Інвестиції на суму $14 мільйонів, які надійшли через необхідність виробляти зброю для України, дозволили заводу відновити роботу. Тепер підприємство планує збільшити штат: зараз там працюють 45 людей. Таких прикладів по країні ще багато, йдеться в звіті Пентагону, що його аналізує видання.

В офісі Джонсона на запит видання, чи політик у курсі, що допомога Україні позитивно вплинула на мешканців його рідних місць, не відповіли, обмежившись фразою, що спікер виступає за підтримку України ― однак паралельно з кроками зі зміцнення кордону США.

Інший критик допомоги Україні, республіканець Джим Джордан, відповів на подібний запит критичніше. Його рідний штат Огайо від збройних контрактів отримав уже $749 мільйонів. Однак «це не має бути аргументом у нашому рішенні замість того, які наші цілі в цій війні», цитує його відповідь Bloomberg.

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