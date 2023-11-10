Дослідники зафільмували унікальну єхидну Аттенборо. Її вважали вимерлою
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
BBC News
Дослідники вперше зафільмували унікальну єхидну Zaglossus attenboroughi, названу на честь британського натураліста і телеведучого сера Девіда Аттенборо.
Про це пише BBC.
Досі єдиним доказом того, що цей вид існував, був музейний екземпляр мертвої тварини, знайденої десятиліття тому.
«Я був в ейфорії, вся команда була в ейфорії. Я не жартую, коли кажу, що все звелося до останньої SD-карти, яку ми дивилися, останньої камери. Ми відзняли її в останній день нашої експедиції», — розповів доктор Джеймс Кемптон.
Він додав, що листувався з Аттенборо про єхидну і що сер Девід був «в абсолютному захваті».
Окрім ехидни, експедиція виявила нові види комах і жаб, а також спостерігала за популяціями деревного кенгуру та райських птахів.
- На початку жовтня фермер із Південної Австралії знайшов квола (сумчасту куницю) — уперше за 130 років на цій території. Раніше вважалося, що в цій частині країни тварина вимерла.