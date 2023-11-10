Верховний суд Лондону дозволив принцу Гаррі позиватися проти видавця Daily Mail

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AFP

Верховний суд Лондону дозволив принцу Гаррі, Елтону Джону і ще пʼятьом позивачам судитися з видавцем британської газети Daily Mail — Associated Newspaper.

Про це пише Reuters.

Видавця звинувачують у зломі телефонів та інших серйозних порушеннях конфіденційності. Деякі випадки сталися 30 років тому. Associated Newspaper хотіла припинити судовий процес, посилаючись на несвоєчасність подання позову, однак суддя вирішив, що розгляд має продовжитися.

AFP

У своїх заявах принц Гаррі, сер Елтон Джон, Девід Ферніш, Елізабет Герлі, Седі Фрост, сер Саймон Гʼюз та баронеса Дорін Лоуренс детально описали незаконні дії журналістів Mail і 19 приватних детективів, які працювали на них. Йдеться, зокрема, про прослуховування телефонів і автівок, приховані мікрофони у вікнах, а також отримання медичної документації шляхом обману. Усе це відбувалося з 1993 по 2011 рік і пізніше. Представники Associated Newspaper заперечують свою причетність.

Наступні слухання в справі відбудуться 21 листопада.