На Закарпатті правоохоронці викрили підприємство, яке шило форму для збірної росії з лижного спорту

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У Закарпатській області швейне підприємство виробляло форму для російської збірної з лижного спорту.

Про це пише МВС України.

Нацполіція, СБУ та прикордонники Мукачівського загону викрили підприємство. Під час обшуків правоохоронці знайшли там 150 зимових лижних курток із символікою росії. Тривають слідчі дії.

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита додав, що власником підприємства є громадянин Італії. Куртки брендувалися італійським брендом Vist. Замовником була організація RUSSIA SKI TEAM.