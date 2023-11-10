«Нова пошта» відкрила своє відділення в десятій країні Європи

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«Нова пошта» відкрила перше відділення і запустила кур’єрську доставку в Угорщині. Це вже десята європейська країна, де запрацювала Nova Post, повідомили «Бабелю» у пресслужбі.

У цьому відділенні можна не тільки отримати послуги зі швидкої доставки, але й скористатися ним як коворкінгом для української спільноти.

«Це місце, де українці та українські підприємці можуть зустрічатися, працювати, обмінюватися ідеями, вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції», — розповів Вячеслав Климов, співвласник «Нової пошти».

Перше відділення Nova Post працює у Будапешті за адресою 1066, Teréz. körút 8. У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня. Термін доставки з України в Угорщину — від 5 днів.

Вартість доставки з України в Угорщину становить:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;

посилки до 10 кг — 600 грн;

посилки до 30 кг — 1200 грн;

вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка курʼєрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Викликати курʼєра можна через сайт і мобільний застосунок. Доставка курʼєром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.