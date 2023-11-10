Apple дискримінувала громадян США під час прийому на роботу — тепер компанія заплатить штраф

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Компанія Apple погодилася виплатити $25 мільйонів, щоб вирішити справу про дискримінаційний найм на роботу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство юстиції США стверджувало, що Apple проявила упереджене ставлення до американських працівників під час відбору на роботу за програмою PERM (постійна трудова сертифікація). Технологічний гігант не оголошував такі вакансії на своєму вебсайті, що ускладнило працівникам подання заявок на роботу.

За даними відомства, Apple вимагала від претендентів на роботу подавати паперові заявки та не дозволяла подавати їх в електронному вигляді, як це робиться для інших вакансій. Це ускладнювало працевлаштування людей, які не є учасниками програми PERM, зазначили у відомстві.

Програма PERM дозволяє компаніям спонсорувати іноземних працівників для отримання статусу постійного резидента, але не дозволяє роботодавцям проявляти упередженість. За даними Міністерства юстиції, підхід Apple спричинив малу кількість заявок на отримання статусу постійного резидента. Apple стверджує, що погодилася на виплату, коли зрозуміла, що не дотримувалася стандартів Міністерства юстиції, і впровадила план з виправлення ситуації.