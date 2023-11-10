Телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» обʼєдналися і створили одне з найяскравіших зображень Всесвіту

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NASA, ESA, CSA, STScI

Космічні телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» обʼєдналися і показали одне з найяскравіших зображень Всесвіту. На ньому видно скупчення галактик MACS0416.

Про це пише ESA.

Інфрачервоні спостереження космічного телескопа «Джеймс Вебб» поєднали з даними «Хаббла» про видиме світло. Зазвичай, щоб зробити зображення, найкоротші хвилі світла позначають синім кольором, найдовші — червоним, а проміжні — зеленим. Це допомогло покрити великий ландшафт галактик.

NASA, ESA, CSA, STScI

MACS0416 — це скупчення галактик, розташоване приблизно за 4,3 мільярда світлових років від Землі. Тобто світло від нього, яке ми бачимо зараз, покинуло скупчення незабаром після формування Сонячної системи.

Найблакитніші галактики перебувають доволі близько і часто демонструють інтенсивне зореутворення, що найкраще виявляє «Хаббл». Натомість більш червоні галактики зазвичай віддаленіші або містять велику кількість пилу, що найкраще бачить «Джеймс Вебб». Зображення розкриває безліч деталей, які можна вловити, лише обʼєднавши потужність обох космічних телескопів.