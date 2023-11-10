Минулої доби Сили оборони ліквідували 800 окупантів і збили п’ять дронів

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Уночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Командування Повітряних сил уточнило, що вночі вдалося збити п’ять ударних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59

Загалом росіяни випустили шість дронів, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59. Безпілотники збивали в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Також минулої доби на фронті було 69 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак окупантів у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія вже втратила приблизно 309 520 своїх військових, зокрема 800 — за останню добу.