FPV-дрони стали одним із ключових елементів боїв, і росія тут (тимчасово) переважає. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 9 листопада

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«Бабель»

FPV-дрони ціною в кілька сотень доларів, від початку розраховані на перегони, наразі є одним із найважливіших видів зброї у російсько-українській війні, пише Reuters. Оснащені вибухівкою, ці дрони здатні знищувати в тисячі разів дорожчі цілі на кшталт танків, гаубиць чи БТР. Спершу FPV-дрони активно застосовували українці, завдаючи ворогу значних втрат. Однак окупанти зрозуміли, наскільки важливий новий вид зброї, і за державної підтримки поставили на потік його масове виробництво. Зараз принаймні одне російське державне підприємство звітує про можливість випускати три тисячі таких дронів на місяць. Приватні підприємці теж відповідають за випуск кількох тисяч FPV-безпілотників щомісячно, пише видання. Разом із придбаними готовими дронами виходить, що кількість цих безпілотників із російського боку наразі переважає.

Україна теж зробила ставку на виробництво дронів на державному рівні. Однак, по-перше, у Києва менше ресурсів, пише видання. А по-друге, від початку йшлося про великі розвідувальні та бойові дрони. Зараз держава надає ЗСУ і FPV-дрони, однак навіть враховуючи внесок волонтерів, потреб бійців це не покриває. Як доказ цього журналісти Reuters наводять слова військових із 80 десантно-штурмової бригади, які кажуть, що на день можуть визначити 10 цілей, а дронів мають лише 2―3. Через це більшість поміченої російської техніки чи угруповань окупантів лишається неушкодженою.

«Натомість російські дрони в повітрі постійно, вдень і вночі. Ми бачимо, що вони виробляють їх серійно, причому різні моделі ― і для розвідки, і для стеження, і для ударів, ― каже 34-річний боєць із позивним «Комрад». ― Дрони змінюють хід цієї війни. І якщо ми програємо на цьому напрямку, буде тяжко».

Українські чиновники запевняють, що до кінця року всередині країни виготовлятимуть десятки тисяч дронів щомісяця. «У нас зараз вистачає добре тренованих, вмотивованих операторів дронів, ― каже боєць 80 бригади ДШВ із позивним «Їжак». ― Якщо держава таки налагодить їх масове виробництво, ми легко повернемо перевагу собі».

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