Росію не обрали до Міжнародного суду ООН вперше в історії організації
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уперше в історії ООН росію не обрали до Міжнародного суду ООН, повідомив президент Володимир Зеленський.
У виборах до Міжнародного суду ООН в Радбезі та Генасамблеї перемогли Австралія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Румунія та США.
- Міжнародний суд ООН створили країни-члени ООН, а суддів обрали на першому засіданні Генасамблеї. Суд має вирішувати спори між державами щодо міжнародних договорів, які вони підписали, а також щодо зобовʼязань за цими договорами і конвенціями. Також суд може тлумачити ці договори і конвенції. Рішення цього суду обовʼязкові для виконання.
- Україна подала позов проти рф у справі геноциду 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Кремль звинувачував Київ у «геноциді» жителів Донбасу і використав це як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.