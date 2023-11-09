Росію не обрали до Міжнародного суду ООН вперше в історії організації

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Уперше в історії ООН росію не обрали до Міжнародного суду ООН, повідомив президент Володимир Зеленський.

У виборах до Міжнародного суду ООН в Радбезі та Генасамблеї перемогли Австралія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Румунія та США.