Президент Португалії оголосив про розпуск парламенту

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CNN

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про розпуск парламенту. Вибори відбудуться 10 березня 2024 року.

Про це пише CNN Portugal.

Премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку 7 листопада після обшуків у його резиденції. Їх провели у межах розслідування, яке стосується літієвої шахти в Монталегре. Це спричинило політичну кризу.

За словами Ребелу де Соуза, Кошту офіційно звільнять у грудні, після затвердження держбюджету, яке має відбутися 29 листопада.

Справа Антоніу Кошти

Розслідування проти Антоніу Кошти стосується угоди, яка дозволила компанії Lusorecurso розробку літієвої шахти в Монталегре. Є підозри, що премʼєр втручався у цей процес. Керівника кабінету премʼєр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти, уже затримали.

Справою премʼєр-міністра займатиметься Верховний суд. Це найвища судова інстанція в Португалії, яка має повноваження розслідувати справи високопосадовців. Кошта заявляє, що не знає точно, в чому його звинувачують, але співпрацюватиме з судом.