У Латвії ексдепутат Сейму виявився російським шпигуном. Його засудили до 8,5 року вʼязниці

Новини

Суд у Латвії дав ексдепутату Сейму Янісу Адамсонсу 8,5 року вʼязниці за шпигунство на користь росії, шахрайство, а також за придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу.

Про це повідомляє національний мовник LSM.

Також ексдепутат перебуватиме під пробаційним наглядом.

Другого обвинуваченого, громадянина росії Геннадія Силонова, також визнали винним і засудили до 7,5 року позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

Обидва обвинувачені заперечують свою провину і планують оскаржити вирок.