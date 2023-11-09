У США пацієнту вперше пересадили ціле око

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National Cancer Institute / Unsplash

У США лікарі вперше пересадили пацієнту ціле око — зір у чоловіка не відновився, але цей випадок є проривом для медицини, пише Reuters.

Трансплантацію провели 46-річному військовому ветерану Аарону Джеймсу. На виробництві його вдарило струмом, через що постраждали ліва частина обличчя, ніс, рот та ліве око.

Аарону провели часткову пересадку обличчя та трансплантували око. Операція тривала 21 годину. За шість місяців лікарі помітити позитивну динаміку в органі зору — добре функціонували кровоносні судини та сітківка.

«Сам факт того, що ми пересадили око, є величезним кроком вперед, про який століттями думали, але ніколи не робили», — зауважив Едуардо Родрігес, який очолював команду лікарів.

За його словами, ціллю медиків було не відновлення зору, а збереження життєздатності очного яблука.

Щоб прискорити відновлення звʼязку між зоровим нервом ока та мозком реципієнта, хірурги зібрали стовбурові клітини з кісткового мозку донора і ввели їх у нерв. Однак наразі звʼязок між ними не встановився.

Відтак дослідницькі групи розробляють спосіб зʼєднання нервових мереж мозку з незрячими очима шляхом введення електродів.

«Навіть якщо я не зможу бачити, принаймні ви всі зможете навчитися чомусь, щоб допомогти наступній людині. Сподіваюся, це відкриє новий шлях», — поділився пацієнт.

Однак Едуардо Родрігес запевняє, що Джеймс все ще має шанс відновити зір на пересадженому оці.

«Я не думаю, що хтось може стверджувати, що він буде бачити. Але з тієї ж причини ніхто не може стверджувати, що він не буде бачити. На цей час, я думаю, ми цілком задоволені результатом, якого змогли досягти за допомогою технічно дуже складної операції», — прокоментував хірург.