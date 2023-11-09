В Ісландії за останню добу зафіксували близько 1 400 невеликих землетрусів. Вони загрожують виверженням вулкана

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Із кінця жовтня Метеорологічна служба Ісландії зафіксувала понад 20 тисяч підземних поштовхів, а за останню добу їх було близько 1 400.

Про це пише BBC.

Наразі найсильніший землетрус магнітудою пʼять балів зафіксували уночі проти 9 листопада.

Підвищена геологічна активність зосереджена на півострові Рейкʼянес. Вулканічна магма під півостровом почала збільшуватися та рухатися. Наразі вона перебуває на глибині пʼяти кілометрів. Якщо магма почне підніматися вгору, може статися виверження вулкана. Фахівці Ісландського агентства цивільного захисту вирушили до міста Гріндавік, щоб підготуватися до можливої евакуації. Також через землетруси закрили одну з найпопулярніших туристичних памʼяток Ісландії — геотермальний курорт «Блакитна лагуна».