Парламент Латвії легалізував одностатеві партнерства

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Парламент Латвії дозволив одностатевим парам створювати цивільні союзи. У 2024 році такі партнерства можна буде оформити юридично, однак такі пари все ще матимуть менші права, ніж різностатеві подружжя.

Про це пише Reuters.

Інститут партнерства запроваджується поправками до Закону «Про нотаріат». Нотаріус видаватиме парі акт про укладання партнерства. У цьому документі підтверджується готовність сторін вести спільне господарство і піклуватися одне про одного. До акта вносять дані кожного партнера — імʼя, прізвище, персональний код. Якщо партнер — іноземець і не має персонального коду, використовуватимуть дату народження.

Партнерство, зокрема, дозволить відвідувати одне одного в лікарні. Також у разі смерті одного партнера другий має право на пенсію, яку не встиг отримати померлий. Однак, одностатеві пари все ще не зможуть усиновлювати дітей і можуть зіткнутися з проблемами щодо спадщини.

Міністр юстиції Інесе Лібіна-Егнере заявила, що парламент не має наміру надавати партнерам у цивільному союзі права, як у подружніх пар.

«Ми визнаємо, що у нас є сімʼї, які не перебувають у шлюбі, і це спосіб, яким вони можуть зареєструвати свої стосунки», — сказала вона.