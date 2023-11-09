Reuters: «Хезболла» придбала в Сирії російські ракети «Онікс»

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Ліванське угруповання «Хезболла» у Сирії придбало ракети «Яхонт» — це експортна версія протикорабельних ракет «Онікс». Дальність такої ракети — до 300 км.

Про це пише Reuters.

Одне з джерел агентства повідомило, що протикорабельні можливості «Хезболли» надзвичайно розвинулися з 2006 року — тоді угруповання атакувало ізраїльський військовий корабель у Середземному морі під час війни з Ізраїлем і вперше продемонструвало, що може вразити судно на морі.

«Є “Яхонт” і, звичайно, є ще інші речі, крім нього», — сказав співрозмовник Reuters.

За його словами, якщо «Хезболла» використає цю зброю проти військових кораблів противника, це означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну. Але поки що ліванське угруповання використовує лише частину свого арсеналу і бʼє здебільшого у прикордонній зоні з Ізраїлем.