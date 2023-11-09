Європарламент вимагає посилити контроль над антиросійськими санкціями

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Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає на рівні ЄС посилити контроль за дотриманням антиросійських санкцій.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Євродепутати переймаються через лазівки, які існують у санкційному режимі ЄС проти росії. Завдяки цим прогалинам росія має змогу обходити обмеження цін на нафту.

Депутати ЄП також звертають увагу, що важливі західні компоненти все ще потрапляють до росії через такі країни, як Китай, Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан і Сербія.

У парламенті занепокоєні торгівлею критично важливими для війни товарами між країнами-членами ЄС і рф, а також повідомленнями про те, що такі країни, як Азербайджан, легалізують російський газ для експорту в ЄС.

Крім того, ЄС, як і раніше, залишається одним із найбільших клієнтів росії щодо викопного пального завдяки триваючому імпорту трубопровідного газу та скрапленого природного газу.

Депутати Європарламенту хочуть, щоб Єврокомісія і країни-члени ЄС розширили санкції, включивши в них повну заборону на продаж і огранювання алмазів російського походження або реекспортованих росією до ЄС.

ЄС також повинен вивчити правові шляхи, які дозволять конфіскувати заморожені російські активи і використати їх для відновлення України.