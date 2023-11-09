СБУ: Консул України за $3 тисячі допомагала мігрантам з «терористично ризикових» країн Азії переїхати до Євросоюзу

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Служба безпеки викрила консулку України, яка допомагала нелегальним мігрантам з «терористично ризикових» країн Азії переїхати до Європейського Союзу.

Трафік організувала другий секретар з консульських і адміністративних питань посольства України в одній з країн Центральної Азії. Жінка за гроші пропонувала громадянам кількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього консул оформлювала «клієнтам» візи для вʼїзду до України як студентам українських закладів вищої освіти. Вартість послуги — $3 тисячі. За ці гроші жінка купила елітну нерухомість у центрі Києва та в Одесі.

До схеми жінка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші. Такими послугами консула скористались до 900 вихідців із «країн терористичного ризику».

Жінка вже отримала підозру за статтею 332 Кримінального кодексу — незаконне переправлення людей через державний кордон України. Зараз вирішують питання про відсторонення її від посади й арешт майна. Її спільників оголосять у розшук.

Міністерство закордонних справ України вже заявило, що жінки вже відкликали із закордонного відрядження й посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах.