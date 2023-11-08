У Хорватії кілька людей захворіли після вживання напоїв Coca-Cola. Компанія вилучає три партії продукції

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У Хорватії семеро людей захворіли після вживання напоїв компанії Coca-Cola. Місцеве Управління державної інспекції наказало місцевому підрозділу компанії на час розслідування вилучити з продажу партії двох безалкогольних напоїв.

Про це пише Reuters.

За даними місцевих медіа, молодий чоловік у місті Рієка на Адріатичному узбережжі отримав травму горла після того, як випив ароматизований мінеральний напій Coca-Cola в кафе. Зараз він у лікарні. У Загребі і Вараждині зафіксували ще шість подібних випадків, повідомив міністр охорони здоровʼя Вілі Берос. Однак прямого звʼязку між ними поки не виявили.

Coca-Cola Croatia заявила, що її внутрішнє розслідування не виявило жодних порушень, але погодилась вилучити напої до завершення офіційного розслідування.

Хорватський підрозділ Coca-Cola заявив про тимчасове вилучення однієї партії Coca-Cola Original Taste 500 мл і двох партій Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 мл.