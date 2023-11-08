Розслідувачі з Truth Hounds зʼясували ймовірне місце запуску та відповідального за удар по Краматорську влітку. Тоді загинули 13 людей

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МВС

Українська громадська організація Truth Hounds, що займається розслідуванням і документуванням воєнних злочинів, проаналізувала російську ракетну на місто Краматорськ Донецької області 27 червня 2023 року. Розслідувачі попередньо встановили тип ракети, приблизне місце запуску і ймовірну відповідальну за це бригаду.

Так, атака була балістичними ракетами типу «Іскандер-К», а не «Іскандер-М», як вказувало слідство. Всі опитані свідки запевнили: звук двигуна ракети нагадував звук реактивного літака, що є характерною ознакою «Іскандер-К».

Також «Іскандери» мають різний кут підльоту до цілі. «Іскандер-М» летить під кутом 90° вертикально, а кут підльоту «Іскандер-К» — близький до 45°. Відповідно, вирва від удару «Іскандером» буде овальною, а не круглою. Саме овальною була вирва від ракети в Біленькому. Також обстежені залишки і деталі (зокрема хвостовики) ракети були характерними саме для «Іскандер-К».

Щодо місця запуску, то розслідувачі встановили, що ракети не могли запускати із зони, розташованої ближче ніж за 100 кілометрів на південний схід від Краматорська та Біленького, оскільки це означало б, що «Іскандери» підвели до критично небезпечних рубежів, де вони могли б стати легкою мішенню для українських сил. Отже, пише Truth Hounds, значно безпечнішим варіантом для російських військ є застосування «Іскандерів» саме з території росії.

Ймовірно, за цю атаку відповідає 47 ракетна бригада 8 армії рф. Вона тимчасово дислокується у Ростовській області. Це єдина ракетна бригада, що працює на Донецькому напрямку. На супутникових знімках з наступного дня розслідувачі зафіксували дві установки та транспортні установки. За атаку відповідає командир ракетної бригади полковник Віталій Веніамінович Бобир.