Квитки на потяг «Київ — Варшава» можна буде купити тільки з «Дія.Підписом»

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НАБУ

Придбати квиток на найпопулярніший потяг «Київ — Варшава» в застосунку «Укрзалізниці» можна тільки з «Дія.Підписом».

Про це 8 листопада повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Верифікація акаунту через «Дію» підтвердить, що покупець — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть і повертатимуть квитки, після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Таким чином борються з перекупами, а купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі.