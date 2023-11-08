СБУ оголосила підозру 26 учасникам «МВС росії» на Херсонщині за катування українців

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Служба безпеки встановила ще 26 учасників так званого головного управління МВС рф Херсонської області на тимчасово окупованій частині регіону. Серед них — 25 колаборантів і росіянин.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрювані добровільно приєдналися до карального органу «Новокаховський міськийо відділ поліції» після співбесід із кадровими співробітниками ФСБ. Вони отримали посвідчення, формений одяг російського зразка і вогнепальну зброю.

Фігуранти викрадали цивільних та увʼязнювали їх в російських катівнях. Там українців катували електричним струмом. У СБУ додають, що зафіксували факти забиття людей до смерті гумовими кийками.

Слідство встановило, що підбирав кандидатів на посади карателів колаборант Олег Шорохов — колишній правоохоронець, який у квітні 2022 року очолив окупаційний «міськвідділ». Йому допомагав ексспівробітник російської поліції.

Усім фігурантам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: