Генштаб: Сили оборони України знищили 780 окупантів і 8 танків за добу

Новини

Getty Images

За добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 45 бойових зіткнень. Росія втратила 780 окупантів, вісім танків, 29 артилерійських систем та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Росіяни протягом доби безуспішно штурмували в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка і Берестове Харківської області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили шість атак окупантів біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки, а на Авдіївському — 14 атак поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського. У районі Марʼїнки відбили 17 атак. Відбили ворога і в районі Старомайорського Донецької області.