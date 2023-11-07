Чому в Румунії набирає популярності антиукраїнська партія. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 7 листопада

Новини

«Бабель»

У Румунії набирає сили націоналістична партія, лідер якої поширює антиукраїнські фейки, пише Financial Times. Партія «Альянс за союз румунів», більш відома в Румунії за абревіатурою AUR («золото»), колись була маргінальною політсилою, яка збиткувалася над місцевою угорською меншиною та поширювала антивакцинаторські меседжі. Тепер же її представники запевняють, що повномасштабне вторгнення росії в Україну ― «не наша війна», й закликають переглянути взаємини Бухаресту з Вашингтоном та Брюсселем. На цьому фоні підтримка партії, яка у січні 2021-го становила 5%, зросла до близько 20%. Вищі рейтинги ― близько 30% ― лише у правлячої Соціал-демократичної партії.

Лідер AUR Георге Сіміон невдовзі після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня написав у своїх соцмережах, що румунський уряд оплатив евакуацію з Ізраїлю трьох тисяч українців і ніяк не допоміг місцевим громадянам Румунії. Це була брехня: румунський уряд дійсно посприяв евакуації близько сотні українців, однак платили за квитки вони самі. Фейк не похитнув позиції Сіміона в соцопитуваннях ― він третій за популярністю політик країни, пише FT.

Головні причини росту рейтингів AUR та її очільника ― внутрішньорумунські. Так, зараз країною править коаліція з двох найбільших партій ― Соціал-демократичної та Націонал-ліберальної. Раніше вони десятки років були головними конкурентами, чергуючись на виборах. Ключові політики цих партій ― давно при владі й були учасниками численних корупційних та репутаційних скандалів. «Румуни сприймають коаліцію як політичний картель, ― каже дослідник Лондонського університету Костін Чобану. ― Плюс зростання популярності антиліберальних рухів, яке відчуває світ, дійшло й до Румунії». В AUR чимало спільного з польською партією «Конфедерація», з «Альтернативою для Німеччини», «Національним фронтом» Франції чи іспанською правою партією Vox. Румунські політики також закликають зосередитись на національних інтересах і «традиційних цінностях». Хоча завдяки ЄС Румунія отримала щедрі, багатомільярдні інвестиції, політики AUR стверджують, що Євросоюз обікрав Румунію, «насаджуючи ідеологію, яка суперечить традиційному румунському способу життя», каже впливовий член партії Клаудіу Тирзіу.

Георге Сіміон ― персона нон грата в Україні, як і в Молдові, яку він хоче приєднати до Румунії. FT посилається на дані українських медіа, які стверджують, що AUR має звʼязки з Москвою. Політсила це, природно, заперечує. «Ніякого проросійського сентименту ми не маємо ― румуни не люблять ані росіян, ані українців», ― сказав Тирзіу виданню.

Також варта уваги колонка української письменниці й кураторки Саші Довжик у The New York Times. У ній вона розповідає про свій досвід пережиття війни й незгоду з тим, що про таку жорстоку несправедливість, як напад на суверенну країну, про тортури й масові поховання постійно треба нагадувати світу, аби він не збайдужів і не перестав хоч якось допомагати викорінити це зло.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua