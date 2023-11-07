Мешканець Туреччини знайшов під своїм будинком підземне місто віком 2 000 років
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Haber Turk
Житель турецького міста Кайсері знайшов під своїм будинком стародавнє підземне місто віком дві тисячі років. Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями.
Про це пише Haber Turk.
Раніше це місце використовували як сарай, і в ньому накопичилося багато сміття.
«Ми почистили бруд і виявили підземне місто. У цьому місці три-чотири поверхи. Необхідно серйозно розкопати його», — сказав 57-річний Мустафа Халіджіоглу, який знайшов стародавню памʼятку.
- Раніше під час розкопок у давньоримському місті Айзаной у Туреччині археологи виявили стародавні косметичні засоби десяти різних кольорів, парфуми і прикраси. Їхній вік — приблизно дві тисячі років.