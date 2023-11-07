Мешканець Туреччини знайшов під своїм будинком підземне місто віком 2 000 років

Новини

Haber Turk

Житель турецького міста Кайсері знайшов під своїм будинком стародавнє підземне місто віком дві тисячі років. Воно має кілька рівнів, зʼєднаних тунелями.

Про це пише Haber Turk.

Haber Turk

Раніше це місце використовували як сарай, і в ньому накопичилося багато сміття.

«Ми почистили бруд і виявили підземне місто. У цьому місці три-чотири поверхи. Необхідно серйозно розкопати його», — сказав 57-річний Мустафа Халіджіоглу, який знайшов стародавню памʼятку.