«Шахтар» обіграв «Барселону» в Лізі чемпіонів

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Донецький «Шахтар» обіграв іспанську «Барселону» в Лізі чемпіонів з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Данило Сікан.

Наступний поєдинок у групі чемпіони України проведуть 28 листопада у Німеччині проти бельгійського «Антверпена».

Наразі «Шахтар» посідає третє місце (6 очок) у групі H, а «Барселона» із 9 очками – перше.