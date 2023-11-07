«Шахтар» обіграв «Барселону» в Лізі чемпіонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Донецький «Шахтар» обіграв іспанську «Барселону» в Лізі чемпіонів з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Данило Сікан.
Наступний поєдинок у групі чемпіони України проведуть 28 листопада у Німеччині проти бельгійського «Антверпена».
Наразі «Шахтар» посідає третє місце (6 очок) у групі H, а «Барселона» із 9 очками – перше.
- Минулого разу українці перемагали «Барселону» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів у 2008 році з рахунком 3:2.