Держдеп: Росія фінансує масштабну кампанію з дезінформації у Латинській Америці
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
За даними Державного департаменту США, російський уряд наразі фінансує масштабну кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці.
Про це йдеться у заяві Держдепу.
Для цього Кремль планує використати контакти в медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї.
У Держдепі вважають, що кінцева мета росіян — «розігнати» свою пропаганду та дезінформацію через місцеві медіа, щоб підірвати підтримку України та поширити антиамериканські та антинатівські настрої.
Кампанію з дезінформації координують три російські організації: Агентство соціального дизайну, Інститут розвитку Інтернету та «Структура». Агентство соціального дизайну очолює Ілля Гамбашидзе.
Окрім нього, до кампанії залучені Андрій Перла, гендиректор Structura Микола Тупікін і прокремлівський журналіст Олег Ясінський.
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