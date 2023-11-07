Держдеп: Росія фінансує масштабну кампанію з дезінформації у Латинській Америці

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За даними Державного департаменту США, російський уряд наразі фінансує масштабну кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці.

Про це йдеться у заяві Держдепу.

Для цього Кремль планує використати контакти в медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї.

У Держдепі вважають, що кінцева мета росіян — «розігнати» свою пропаганду та дезінформацію через місцеві медіа, щоб підірвати підтримку України та поширити антиамериканські та антинатівські настрої.

Кампанію з дезінформації координують три російські організації: Агентство соціального дизайну, Інститут розвитку Інтернету та «Структура». Агентство соціального дизайну очолює Ілля Гамбашидзе.

Окрім нього, до кампанії залучені Андрій Перла, гендиректор Structura Микола Тупікін і прокремлівський журналіст Олег Ясінський.