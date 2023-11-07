Через повітряні тривоги. В Україні провели найдовший футбольний матч в історії УПЛ

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Команди «Дніпро-1» і «Олександрія» провели найдовший футбольний матч в історії Української премʼєр-ліги. Через повітряні тривоги він тривав 4 години 36 хвилин.

Про це повідомляє українська редакція BBC.

«Матч тривав 4 години 36 хвилин, і це новий рекорд», — заявили представники премʼєр-ліги.

Матч між командами «Дніпро-1» та «Олександрія» відбувся 6 листопада у Дніпрі, він почався на 15 хвилин пізніше через повітряну тривогу. На 34-й хвилині Олександр Філіпов з «Дніпра» забив гол, але на початку другого тайму гравцям знову довелося піти з поля. За одну хвилину до закінчення основного часу матч знову перенесли ще на півтори години — через іще одну тривогу.

У результаті перемогу з рахунком 1:0 в матчі, який почався о 17:15 за місцевим часом і закінчився ближче до 22:00, отримав «Дніпро-1».

Попереднім найдовшим матчем була гра минулого сезону між «Рухом» і «Металістом», яка тривала 4 години 27 хвилин. Причина та сама — повітряні тривоги.