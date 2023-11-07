Новини

Videvo

Мобільний застосунок YouTube тестує нову кнопку «Подивитися що-небудь». Вона вмикає випадкове відео, якщо користувач не знає, що подивитись.

Про це пише The Verge.

Нова кнопка зʼявляється між вмістом, якщо прокрутити стрічку на початковій сторінці. Однак поки що її бачать не всі, зазначає видання Android Police.

Android Police пише, що кнопка спрямовує користувачів лише на YouTube Shorts, однак The Verge виявив, що ця функція також показує повнометражні відео.

Поки що не зрозуміло, чи враховує YouTube історію переглядів користувача, рекомендуючи йому випадкові відео.