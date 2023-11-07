Премʼєра Португалії Антоніу Кошту підозрюють у корупції. Він подав у відставку

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CNN

Премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав заяву про відставку президенту Марселу Ребелу де Соза після обшуків в його резиденції. Їх провели у межах розслідування, яке стосується літієвої шахти в Монталегре.

Про це пише CNN Portugal.

«Гідність обовʼязків премʼєр-міністра не сумісна з підозрою в будь-якому кримінальному діянні. Очевидно, я подав прохання про відставку президенту республіки», — сказав Кошта. Він наголосив, що не вчиняв злочинів.

За даними прокуратури, Верховний суд проведе незалежне розслідування щодо Кошти Це найвища судова інстанція в Португалії, яка має повноваження розслідувати справи високопосадовців.

Кошта заявляє, що не знає точно, в чому його звинувачують, але співпрацюватиме з судом.

Розслідування стосується угоди, яка дозволила компанії Lusorecurso розробку літієвої шахти в Монталегре. Є підозри, що Антоніу Кошта втручався у цей процес. Керівника кабінету премʼєр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти, уже затримали.