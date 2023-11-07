У Британії знайшли схованку з листами XVIII століття полоненим морякам

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У Великій Британії професор знайшов у Національному архіві листи, які конфіскував Королівський флот у полонених французьких моряків під час Семирічної війни.

Про це повідомляє BBC.

Листи написані в 1757—1758 роках. Вони були адресовані членам екіпажу французького корабля «Галатея», який британці захопили у 1758 році. Тоді британським морякам вдалося взяти в полон екіпаж і увʼязнити в англійському Портсмуті. Листи знайшов професор Рено Морʼє, який сказав, що вони присвячені «універсальному людському досвіду».

Поштова адміністрація Франції відправляли листи до кількох портів Франції, щоб спробувати доставити, але безуспішно.

«Я зрозумів, що був першою людиною, яка прочитала ці дуже особисті повідомлення, з моменту їх написання. Їхні адресати не отримали такого шансу. Це було дуже емоційно», — сказав професор. Чиновники Британського адміралтейства визнали, що листи не мають військового значення.

Серед листів було послання Марі Дюбоск до її чоловіка, лейтенанта корабля Луї Шамбрелана: «Я могла б писати тобі всю ніч... Я твоя навіки вірна дружина. На добраніч, мій дорогий друже. Зараз опівніч. Думаю, мені час відпочити». Чоловік не отримав її листів, і вони більше не зустрілися, адже Дюбоск померла у 1759 році. Шамбрелан же повернувся до Франції та знову одружився 1761 року.

В іншому листі Анн Ле Серф писала своєму чоловікові Жану Топсенту, унтерофіцеру: «Мені не терпиться заволодіти тобою».