BEUC: Великі компанії обманюють споживачів, коли пишуть на пластиковій тарі «100% перероблено»

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Європейська організація споживачів (BEUC) спільно з Єврокомісією поскаржилися на великі компанії за фразу «100% перероблено», бо вважають її неправдивою.

Як пише The Guardian, на це вказують показники переробки, які є значно нижчими, ніж очікувалося. А самі пляшки насправді зроблені з матеріалів, які не можуть перероблятися.

BEUC зауважила, що заяви таких брендів, як Coca-Cola, Danone і Nestlé, про те, що їхні пляшки для води «на 100% придатні для переробки» або «на 100% перероблені» є оманливими. Відтак споживачі не можуть бути впевнені, що ці пляшки зрештою перероблять. Отже, великі компанії заробляють більше, бо споживач купує їхню продукцію через довіру в заяви, що вся тара буде переробленою, від чого вважає свою покупку певною мірою «екологічною».

Пляшки для води є однією з найбільших причин пластикового забруднення європейських пляжів. Пересічний європеєць випиває близько 118 літрів бутильованої води на рік. Згідно з BEUC, 97% води, імовірно, вживається з пластикових пляшок.

Проте вирішення проблеми не залежить лише від компаній чи споживачів. На це також впливають системи, які збирають, сортують і переробляють пляшки, технологічні обмеження та правила щодо матеріалів для пакування їжі та напоїв.