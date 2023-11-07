Телескопи NASA знайшли найстарішу чорну діру у Всесвіті

Новини

NASA

Телескопи NASA виявили найвіддаленішу і найстарішу чорну діру, яку можна побачити в рентгенівських променях. Ця чорна діра росте, а її маса подібна до маси галактики.

Про це пише пресслужба NASA.

Команда дослідників обʼєднала дані рентгенівської обсерваторії «Чандра» і космічного телескопа «Джеймс Вебб» та знайшли чорну діру, яка почала рости лише через 470 мільйонів років після Великого вибуху.

NASA

Це відкриття може пояснити, як утворилися деякі з перших надмасивних чорних дір у Всесвіті.

Чорну діру виявили в галактиці UHZ1 у напрямку галактичного скупчення Abell 2744, розташованого на відстані 3,5 мільярда світлових років від Землі.

У цій галактиці астрономи побачили інтенсивний, перегрітий газ із рентгенівським випромінюванням — це чітка ознака надмасивної чорної діри, що росте. Світло від галактики та рентгенівське випромінювання від газу навколо її надмасивної чорної діри збільшуються приблизно в чотири рази за рахунок втручання матерії в Abell 2744 (через гравітаційне лінзування), посилюючи свій інфрачервоний сигнал.

«Ми вважаємо, що це перше виявлення великої чорної діри та найкращий доказ того, що деякі чорні діри утворюються з величезних хмар газу», — сказав один із дослідників.

Науковці планують використати ці та інші результати, щоб заповнити прогалини в картині раннього Всесвіту.