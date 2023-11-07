На блокпості в Києві збили військову — вона вижила

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Увечері 6 листопада в Деснянському районі столиці водій авто Рено збив співробітницю прикордонної служби на блокпості. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це пише Нацполіція.

Водій авто, 66-річний чоловік, їхав по Броварському проспекту зі сторони Броварів у напрямку Києва. Він наїхав на військову, яка несла службу на блокпості та саме переходила дорогу по пішохідному переході.

Чоловік пройшов перевірку на стан спʼяніння за допомогою драгера і виявився тверезим.

Слідчі кваліфікували ДТП за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху з наслідками. Триває слідство.