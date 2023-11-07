Італія конфіскує в Airbnb €779 мільйонів за ймовірне ухилення від сплати податків

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Airbnb

Суд в Італії видав наказ про арешт €779 мільйонів у платформи короткострокової оренди Airbnb через ймовірне ухилення від сплати податків.

Про це пише BBC.

Прокуратура заявляє, що Airbnb не стягнула податок з орендодавців приблизно на €3,7 мільярда. Орендодавці в Італії повинні сплачувати податок у розмірі 21% від своїх доходів.

Airbnb повідомила BBC, що була «здивована та розчарована діями, оголошеними італійським прокурором». І додала, що вропейська штаб-квартира працює над цією проблемою.

У 2022 році Airbnb оскаржила італійський закон, який зобовʼязує компанію та інші платформи короткострокової оренди утримувати 21% доходу від оренди з орендодавців і сплачувати цю суму податковим органам. Компанія також заявляла, що вимоги Італії щодо оподаткування суперечать принципу Європейського Союзу про свободу надання послуг. Однак Верховний суд ЄС постановив, що Airbnb має дотримуватися вимог.

Останніми роками Італія посилила перевірку сплати податків великими компаніями, такими як Airbnb, Netflix і Meta.

Співправляча партія Forza Italia зазначила, що країна запровадить національний ідентифікаційний код для короткострокової оренди. Це має зменшити доходи тих, хто здає в оренду квартири, не декларуючи це. Політики оцінюють, що цей крок може збільшити фінансові доходи Італії на мільярд євро.