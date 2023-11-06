Поліція знайшла військового, який подарував гранати помічнику Залужного. В МВС розповіли обставини загибелі Частякова

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Пресслужба КМДА

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів обставини загибелі помічника головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного Геннадія Частякова.

За його словами, в майора Частякова був день народження. Він приніс додому подарунковий ящик із гранатами і почав показувати одну з них синові. Це були гранати нового західного зразка.

Син майора взяв до рук боєприпас і почав крутити кільце. Далі Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце. Пролунав вибух.

Правоохоронці знайшли в квартирі Частякових ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

Також поліцейські знайшли колегу Частякова, який подарував йому боєприпаси. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Триває слідство.

Що сталося?

У Київській області, у селі Чайки 6 листопада загинув майор, помічник головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного Геннадій Частяков. Цю інформацію підтвердив сам Залужний.

Частяков загинув у свій день народження в родинному колі — в одному з подарунків були гранати. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.