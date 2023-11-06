Президент Польщі Анджей Дуда назвав кандидатуру майбутнього премʼєр-міністра

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Reuters / «Бабель»

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд.

Про це польський президент сказав у зверненні.

«Я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд», — сказав Дуда.

Він призначив спікером Сейму на перших засіданнях після виборів Марека Савицького з Польської народної партії.

Дуда також зазначив, що «Право і справедливість» і «Громадянська коаліція» представили своїх кандидатів на пост премʼєр-міністра і виявили бажання сформувати уряд.

Наприкінці жовтня президент Польщі провів консультаційні зустрічі з представниками політсил, які будуть представлені у майбутньому Сеймі. Після них Дуда зазначив, що є дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість і мають кандидата на посаду премʼєра. На посаду претендують чинний премʼєр Матеуш Моравецький та очільник опозиції Дональд Туск.

За словами президента Польщі, склалася нова ситуація для країни, коли партія з найбільшою кількістю голосів на парламентських виборах зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у Сеймі, що отримали там більшість.

Анджей Дуда призначив перше засідання нового складу Сейму на 13 листопада. Повноваження нинішнього закінчуються 12 листопада.

Як пройшли парламентські вибори в Польщі

Явка на виборах до Сейму становила 74,38% — це найвищий результат з 1989 року. «Право і справедливість» має 194 місця, опозиційна «Громадянська коаліція» — 157, «Третій шлях» — 65, «Лівиця» отримала 26 місць, а права «Конфедерація» — 18.

Позиції партій щодо України

«Право і справедливість» на чолі з Ярославом Качинським зацікавлена в підтримці України, тоді як «Конфедерація» виступає проти підтримки українських біженців і обіцяє зупинити «недобросовісну конкуренцію» українських фермерів.

Лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявляв, що Варшава зацікавлена в перемозі України, а суперечки між країнами виникли через неналежні стратегії польсько-українських відносин нинішнього уряду. Водночас коаліція «Третій шлях» закликає покращити польсько-українські відносини, підтримує членство України в ЄС і допомогу країні, проте теж збирається боротися з напливом українського збіжжя. «Нові ліві» підтримують вступ України до ЄС і виступають за передачу зброї, післявоєнну відбудову України та списання її зовнішнього боргу.