Російський ракетний катер «Аскольд» ремонту не підлягає. У нього влучила ракета
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російський ракетний катер «Аскольд», що стояв на заводі «Залив» у Керчі, отримав украй тяжкі ушкодження. OSINT-спільнота у соцмережах поширює ймовірне фото наслідків ракетної атаки на судно.
Також Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало таку ж світлину і заявило, що корабель ремонту не підлягає. Крім цього, у соцмережах зʼявилося відео ймовірного моменту влучання ракети в «Аскольд».
- «Аскольд» — це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до 8 ракет «Калібр».
- 4 листопада район суднобудівного заводу в Керчі в окупованому Криму зазнав ракетної атаки. Місцева «влада» повідомляла, що у районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі нібито відпрацювала ППО, а частина уламків збитих ракет упала на територію одного з сухих доків.