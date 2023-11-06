Російський ракетний катер «Аскольд» ремонту не підлягає. У нього влучила ракета

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Російський ракетний катер «Аскольд», що стояв на заводі «Залив» у Керчі, отримав украй тяжкі ушкодження. OSINT-спільнота у соцмережах поширює ймовірне фото наслідків ракетної атаки на судно.

Також Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало таку ж світлину і заявило, що корабель ремонту не підлягає. Крім цього, у соцмережах зʼявилося відео ймовірного моменту влучання ракети в «Аскольд».

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